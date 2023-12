Processo Grillo jr, focus su dettagli e 3 video della serata

Prosegue con l'esame della principale accusatrice il processo a Ciro Grillo e ai suoi amici, Edoardo Capitta, Vittorio Lauria e Francesco Corsiglia, accusati di violenza sessuale di gruppo per quanto avvenuto nella villetta di proprietà della famiglia Grillo a Porto Cervo la notte tra il 16 e il 17 luglio 2019.

L'udienza di oggi del processo - che si svolge a porte chiuse - ruota attorno alle domande dell'avvocata del pool della difesa Antonella Cuccureddu, che sta scandagliando ogni dettaglio della serata tra foto, video, 'stories' estrapolate dai social e poi ancora le chat e le conversazioni telefoniche. Domande che, secondo quanto si è appreso, avrebbero portato la giovane ad avere un altro momento di crollo emotivo, un pianto, ma stavolta la deposizione non è stata fermata.

La difesa dei ragazzi si potrebbe in particolare concentrare anche su tre spezzoni di video relativi alla notte passata dalla due presunte vittime, la studentessa italo-norvegese e la sua amica che è stata sentita a settembre - con i 4 ragazzi.

Spezzoni che però potrebbero essere al centro dell'udienza in programma domani.

