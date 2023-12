Alla Mem di Cagliari in mostra i disegni di Graziano Origa

Aperta alla MeM la mostra "Graziano Origa, una vita al massimo". Venti disegni, comprendenti originali con tavole a fumetti e illustrazioni, soprattutto ritratti di personaggi del mondo del fumetto, da Ugo Pratt a Jacovitti, da Sergio Bonelli a Schultz. E poi, fotografie, riviste, albi a fumetti, ritagli di giornale con articoli dedicati a Graziano Origa, uno di Renzo Arbore, sul "Radio Corriere Tv", che lo indica come il fondatore del punk italiano.

Questi i materiali che dal 13 dicembre e fino al mese di febbraio l'Assessorato alla Cultura e Spettacolo del Comune di Cagliari espone alla MeM - Mediateca del Mediterraneo di via Mameli per ricordare la figura di Graziano Origa.

"La mostra - afferma l'assessora Maria Dolores Picciau - rientra in un progetto che intende ricordare dei personaggi legati alla città di Cagliari, che hanno dato un contributo rilevante alla cultura cittadina e che vengono spesso dimenticati".

È in programma anche una mostra-ricordo dedicata al pittore e poeta Sergio Vepraio.

I materiali coprono un periodo che va dai primi anni ottanta agli anni 2000 e fanno tutti parte dell'archivio del Centro Internazionale del Fumetto di Cagliari (AMI Archivio Multimediale dell'Immaginario, sezione Archivio Storico del Fumetto Sardo) e sono stati selezionati da Bepi Vigna, che cura l'esposizione. "L'intento è quello di dare un'idea dell'articolata attività dell'artista, che ha operato sia come grafico che come disegnatore. Ma è stato soprattutto ideatore di riviste e di iniziative editoriali", ha spiegato Vigna citando alcuni aneddoti su Origa.

Nato a Dolianova nel 1952, Graziano Origa, grafico, illustratore, sceneggiatore, curatore di riviste, ha legato il suo nome alla storia del fumetto italiano degli ultimi 25 anni ed è stato il precursore del movimento punk in Italia. Nel 1972 si trasferisce a Milano, dove inizia a collaborare con numerose riviste e crea lo StudiOriga, palestra di disegnatori quali Riboldi, Roi, Civitelli. In quegli anni realizza soprattutto albi tascabili, come Misterlady, Coxeman, Kwa-Sind e altri.

Successivamente fonda e dirige diverse riviste: Contro, Gong, Focus, Punk Artist. Nel 1992, dopo un lungo soggiorno negli Usa, dà vita a Fumetti d'Italia, magazine di informazione sull'universo dei comics (premio Anafi 1993). Tra i personaggi ideati da Origa si possono ricordare: Rick Zero, Pike &Pike, Araxam della presistoria, Videomax.



