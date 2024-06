Kate riappare in pubblico, a Buckingham Palace per la parata

La principessa del Galles, Kate, è riapparsa oggi a Londra in pubblico, all'interno dell'autovettura con cui ha raggiunto Buckingham Palace prima dell'avvio della parata di Trooping the Colour, evento principale della celebrazione del compleanno ufficiale di re Carlo III. Vestita di bianco, Kate, ritratta al finestrino con un'espressione a tratti pensosa, è arrivata con il consorte erede al trono Willam, in alta uniforme, e con i loro tre figli, George, Charlotte e Louis.



