Andrea Bocelli, portabandiera della musica italiana al G7

Unico artista invitato al G7, Andrea Bocelli la sera del 14 giugno ha ricevuto un lungo applauso dai potenti del mondo con l'esibizione sulle note di alcune delle arie più famose della tradizione operistica italiana (dal "Rigoletto" di Verdi al "Nessun dorma" di Puccini).

Portabandiera e orgoglio dell'Italia nel mondo, il tenore (che quest'anno festeggia i 30 anni di carriera con tre serate evento in Toscana il 15, 17 e 19 luglio, con una carrellata senza precedenti di star), si è esibito davanti ai leader internazionali, riuniti in Puglia per l'atteso summit.

L'esibizione di Bocelli, accolto da tutti i capi di Stato e dal Pontefice con grande ammirazione, ha portato l'attenzione di tutti i continenti sulla musica italiana.



