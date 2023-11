Incendio in abitazione centro Cagliari, due intossicati

Incendio in una abitazione al quinto piano di un palazzo di via San Benedetto. Due persone, secondo le prime informazioni raccolte, sarebbero state soccorse dal 118 per una leggera intossicazione legata alla presenza del fumo.

Sono stati entrambi trasportati all'ospedale Santissima Trinità.

Sul posto i vigili del fuoco di Cagliari. Ancora da accertare le cause del rogo, probabilmente un corto circuito. Situazione sotto controllo: alcuni condomini sono radunati nel cortile che si affaccia su via Petrarca, altri stanno osservando le operazioni di spegnimento dai tetti.



