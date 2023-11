Mercato immobiliare, crescono del 9% le compravendite nell'Isola

Non solo mare o città, c'è richiesta dall'estero per case anche all'interno dell'Isola. Ad esempio a Villasalto, nel Gerrei: immobili a prezzi bassi, ma possibile buon investimento visto che si avvicina la riapertura di alcuni siti minerari di interesse internazionale. È uno dei dati dello studio annuale di Fimaa Sardegna presentato a Cagliari. Bilancio positivo con un aumento in Sardegna del 9 per cento delle compravendite: quasi 18.500 abitazioni scambiate.

"Si tratta di una crescita preventivata - spiega Marco Mainas, presidente dell'Associazione degli agenti d'affari in mediazione - il mercato immobiliare nel 2021 e nel 2022 ha evidenziato performance inaspettate. L'incremento del numero di compravendite nel post-pandemia ha definito anche nuove esigenze abitative e la nostra categoria ha dato risposta al mercato soddisfacendo una percentuale consistente di domanda e delineando complessivamente un maggiore dinamismo immobiliare".

Bene nel 2022 Sassari con +14% (5.788 scambi) e Cagliari con +8% (5.948). Nel primo trimestre del 2023 cala però il numero delle transazioni sul capoluogo sardo, -18%. Un decremento, hanno sottolineato gli esperti, determinato in parte anche dall'aumento dei mutui a tasso variabile.

Almeno quattro in un anno, gli acquirenti dalla Francia e dal nord Italia, turisti in vacanza che hanno scoperto il Gerrei.

"Una persona ha anche deciso di trasferirsi - racconta Mainas - d'altronde dal Gerrei si possono raggiungere le meravigliose spiagge di Costa Rei e Muravera. Qualità della vita, cibo sano, e il giusto rapporto qualità/prezzo degli immobili fanno sì che questo comune unitamente ad altri piccoli centri dell'entroterra sardo, siano meta di investitori italiani e non solo".



