L'economia sarda frena, per Bankitalia cresce meno dell'1%

La Sardegna nel 2023 non cresce, o meglio, cresce poco meno dell'1%, dato appena inferiore alla media nazionale e molto più basso rispetto allo scorso anno. È il principale dato macro che emerge dall'aggiornamento congiunturale sull'economia Sardegna della Banca d'Italia, presentato questa mattina a Cagliari.

"Non ci aspettavamo grandi risultati, certo - commenta Stefano Barra, direttore della sede di Cagliari - però siamo in una situazione di rallentamento complessivo dei consumi, anche gli investimenti sono improntati alla massima cautela". La situazione di incertezza geopolitica e l'inflazione, scesa nell'Isola al 5,8% (media Italia 5,3%), stanno pesando su una regione già provata dai gap con il resto della Penisola. "La crescita si è indebolita in tutti i comparti produttivi - ha sottolineato Barra -, sui servizi sta pesando l'andamento della spesa delle famiglie per i consumi".

Tutto ciò anche se il turismo e i trasporti hanno trainato, con il 5,5% in più di arrivi negli scali sardi rispetto al 2022.

Nelle costruzioni "da un lato la spesa dei privati è in diminuzione - sottolinea il rapporto - per effetto del venir meno degli incentivi fiscali, e per converso, invece, abbiamo una crescita della spesa in costruzioni da parte del settore pubblico".

Sul fronte dell'occupazione, in crescita molto più contenuta rispetto al 2022 (0,9%) i primi nove mesi del '23 riflettono i contratti stagionali nel turismo. Il mercato del credito soffre il rialzo dei tassi per combattere l'inflazione, si per i mutui alle famiglie che per i prestiti alle imprese.

Nubi all'orizzonte e incertezza per le previsioni future: "Troppo complicato azzardare previsioni in uno scenario come questo, di certo nei primi mesi del 2024 non ci si potrà aspettare un grande mutamento".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA