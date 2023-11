Calano le imprese attive in Sardegna, -1.000 in un anno

Mille imprese attive scomparse in un anno in Sardegna. È il preoccupante dato diffuso dall'ufficio studi della Camera di commercio di Sassari, che ha realizzato un report sull'andamento delle imprese nel 2023 nell'isola.

Secondo i dati raccolti e analizzati dall'ente camerale a fine settembre 2023 in Sardegna sono presenti 145.061 imprese attive, circa 1.000 in meno rispetto alla stessa data dell'anno precedente.

In generale lo studio evidenzia che il tasso di crescita del terzo trimestre 2023 ha registrato un risultato positivo nella totalità delle regioni italiane. Nell'isola però il dato è nettamente al di sotto della media nazionale (+0,16% contro +0,26%), mantenendo invece un trend superiore se si considerano i primi nove mesi dell'anno (Sardegna + 0,66%, Italia +0,60%).

Alla diminuzione del numero di imprese attive nel corso degli ultimi dodici mesi, corrisponde in netto contrasto, un un aumento di oltre 6.000 addetti. Il settore Servizi guida la crescita con 3.500 addetti in più, seguito dalle attività legate al Turismo (+2.563), in questa analisi rappresentati dal comparto alloggio e ristorazione.

"Era quasi scontato attendersi questa flessione che già si stava registrando nei mesi precedenti. Tuttavia il sistema economico isolano sta dimostrando una discreta capacità di tenuta, nonostante la cronica negatività di settori che continuano a soffrire", commenta il presidente della Camera di commercio di Sassari, Stefano Visconti.

"I dati di crescita delle imprese, benchè caratterizzati dal segno più, non sono particolarmente performanti; il terzo trimestre sulla spinta del settore turistico ricettivo, ha evidenziato un buon salto in avanti sotto il profilo occupazionale. Dato questo che ci fa ben sperare".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA