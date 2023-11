Scuola: docenti e sindacati in piazza contro i tagli

La foto della signorina Silvani di Fantozzi appesa al collo. Con la scritta "Isolati, inascoltati... ah, anche dimensionati". E poi bandiere, striscioni e interventi per dire No al piano di dimensionamento scolastico che prevede la cancellazione per il prossimo anno di 42 autonomie su 270 istituti.

Docenti e sindacati si sono ritrovati sotto i portici del consiglio regionale sardo per la manifestazione promossa Flc Cgil, Cisl Scuola, Snals, Confsal e Fgu Gilda Unams in concomitanza con la convocazione dell'assemblea regionale della scuola. Almeno cinquecento i partecipanti al presidio.

Una mobilitazione per la scuola che forse no si vedeva dai tempi delle "valigie" e dei trasferimenti nella Penisola per i docenti sardi. "Abbiamo deciso di protestare contro il dimensionamento - ha detto Emanuela Valurta, segretaria regionale Flc Sardegna - e abbiamo già chiesto un confronto con la Regione, ma ci è stato negato: nessuno ci ha ricevuto. I tagli significano impoverimento culturale soprattutto per le aree più fragili: non si tiene conto della particolarità della nostra isola. È questo significa un attacco al diritto allo studio. E noi non lo possiamo permettere".

Il presidente della Regione Christian Solinas - è stato annunciato dai sindacati - "riceverà gli insegnanti la prossima settimana". Ma la lotta, intanto, andrà avanti a oltranza: "No a questa scelta sciagurata - ha detto Maria Luisa Serra, segretaria regionale della Cisl scuola - protesteremo ancora sino a quando non avremo ottenuto risultati".

Contro il provvedimento del Governo sul dimensionamento scolastico hanno presentato ricorso alcune regioni come Toscana, Campania e Puglia, mentre nell'Isola l'Anci ha presentato una legge sulla scuola contro il taglio delle autonomie e una dotazione finanziaria di 30 milioni in 3 anni



Riproduzione riservata © Copyright ANSA