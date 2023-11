Todde, 'giunta Solinas subisce passivamente taglio scuole'

"Siamo una delle poche regioni che non ha impugnato la legge sulle autonomie scolastiche". E' la denuncia della vicepresidente nazionale del Movimento Cinquestelle e candidata del campo largo Alessandra Todde, che questa mattina - poco prima della sua presentazione ufficiale alla stampa - si è presentata al presidio organizzato dalle sigle sindacali davanti al palazzo del consiglio regionale a Cagliari in occasione della convocazione dell'Assemblea regionale della scuola. Un sit-in per protestare contro il Piano di dimensionamento scolastico e il taglio delle autonomie che colpisce tutta la Sardegna.

"La politica disastrosa portata avanti da questa giunta sta producendo ulteriori danni - ha osservato Todde - subendo passivamente il nuovo piano di Dimensionamento scolastico del governo Meloni, che obbligherà la Sardegna a ridimensionare le sue autonomie scolastiche, da 270 a 228 e causerà l'accorpamento e la chiusura delle scuole con meno di 900 studenti".

"Dalla Sardegna, a statuto autonomo, nessuna reazione. La nostra rivoluzione parte dalla conoscenza e dalla cultura", ha dichiarato Todde durante il confronto con le organizzazioni sindacali che manifestano in via Roma.



