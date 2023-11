Festa Forze Armate a Cagliari, città blindata e divieti

Una città blindata per il Giorno dell'Unità nazionale e la Festa delle Forze Armate. Cagliari si presenta così per il 4 novembre quando saranno in città il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il ministro della Difesa Guido Crosetto, mentre è da confermare ufficialmente la presenza del presidente del Senato, seconda carica dello Stato, Ignazio La Russa e della premier Giorgia Meloni.

Mentre si stanno mettendo a punto i preparativi per lo schieramento dei reparti di Esercito - con in testa la Brigata Sassari - Marina, Aeronautica, Carabinieri e Guardia di Finanza, in queste ore via Roma lato porto è un cantiere aperto per la cerimonia delle 11.30 alla calata Mariano Delogu che seguirà quella all'Altare della Patria a Roma con la prevista deposizione di una corona di fiori sulla tomba del Milite Ignoto alle 9. Sui cieli di Roma e Cagliari ci sarà anche il passaggio delle Frecce Tricolori, mentre in porto sono già attraccate alcune navi della Marina. Alla cerimonia sarà presenta anche la Bandiera di Guerra della Guardia di Finanza che arriva per la prima volta nell'Isola e che farà parte dello schieramento del battaglione di formazione interforze.

Il comune di Cagliari ha già emanato un'ordinanza con la quale dispone la chiusura al traffico veicolare di via Molo Sant'Agostino nel tratto compreso tra l'intersezione con via Sassari e il Lungomare New York 11 Settembre. Tutto il Lungomare sarà chiuso da via Molo Sant'Agostino sino a piazza Deffenu e stop anche ai bus nella corsia di via Roma riservata al traporto pubblico locale dove è stato allestito il palco autorità. Tutto attorno transenne e varchi che saranno presidiati dalle forze dell'ordine. Il pubblico potrà assistere alla cerimonia nelle aree riservate.



