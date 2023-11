Mattarella il 4 a Cagliari, è la decima volta in Sardegna

L'ultima volta in Sardegna è stata di recente, il 9 settembre scorso nel golfo dell'Asinara per la commemorazione dell'affondamento della Corazzata "Roma".

La prima visita ufficiale, invece, il 2 ottobre 2017.

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sabato 4 novembre torna per la decima volta in Sardegna, in occasione del Giorno dell'Unità nazionale e Giornata delle Forze armate che si celebrerà al porto di Cagliari.

Nell'ottobre di sei anni fa furono due gli eventi pubblici nell'agenda del capo dello Stato quando sbarcò per la prima volta nell'Isola: la mattina al Rettorato dell'Universita di Cagliari partecipò all'inaugurazione dell'anno accademico 2017/2018, mentre nel pomeriggio all'Auditorium di Ghilarza prese parte alla cerimonia in occasione dell'80/o anniversario della morte di Antonio Gramsci.

Il 26 febbraio 2018 Mattarella intervenne a Cagliari alla seduta solenne del Consiglio regionale in occasione del 70/o anniversario dello Statuto.

Nell'agosto del 2018 la prima delle sue vacanze nell'Isola, a La Maddalena. Vacanza bissata anche nell'agosto del 2019.

Nel 2020 il presidente della Repubblica si recò a Sassari - dopo aver dovuto rinviare la visita in programma il 24 febbraio all'Università per un'indisposizione - il 24 settembre per ricordare la figura del presidente emerito della Repubblica, Francesco Cossiga, nel decimo anniversario della morte.

Nell'agosto del 2021 e del 2022, Mattarella trascorse le vacanze estive ad Alghero.

Sempre nel 2022, il 25 maggio, Mattarella giunse a Sassari per celebrare i 100 anni dalla nascita di Enrico Berlinguer 2022.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA