Imparo da te, bimbi e anziani condividono giochi ed emozioni

Si chiama "Imparo da te" ed è il progetto dedicato ai bambini tra i 6 e i 10 anni del quartiere Li Punti, ideato per far riscoprire loro le gioie semplici attraverso giochi, sport laboratori emozionali con il coinvolgimento degli anziani.

L'iniziativa Imparo da te Gis (Gioco, integrazione, sport) organizzata da Asd Fit Evolution in collaborazione con Asd Cosmosassari, Centro estivo Cosmosassari, Mondo delle feste, Auser Li Punti, Studio18 Aps, comitato provinciale Endas Sardegna, Pro@positiva Aps, si svolgerà da novembre a maggio negli spazi della parrocchia San Pio X e dell'Auser a Li punti.

"Vogliamo costruire un quartiere più coeso, rispettoso e amorevole, in cui le relazioni intergenerazionali sono celebrate e valorizzate", hanno spiegato Davide Sorrentino e Antonio Piu, promotori dell'iniziativa "Il nostro obiettivo è creare un ambiente sicuro, accogliente e ispirante in cui i bambini possano sperimentare, crescere e scoprire la magia dello sport e della condivisione intergenerazionale".

Il progetto si articola in diversi laboratori, spalmati su tutta la settimana, per l'attività ludico motoria e l'attività sportiva; per il rapporto intergenerazionale tra bambini e anziani del quartiere, per coltivare le emozioni, e per aiutare i bimbi e le famiglie nel percorso scolastico.



