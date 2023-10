Pichetto, a breve accordo con la Sardegna su rigassificatori

Sul ricorso della Regione Sardegna al Consiglio di Stato contro il Dpcm che prevede un rigassificatore a Portovesme (Carbonia-Iglesias), "le condizioni attuali sono che potrebbe esserci un accordo con la Regione per far cadere la previsione di udienza al 16 novembre. Dovremmo chiudere la prossima settimana o quella dopo". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, in audizione alla Commissione bicamerale Insularità, rispondendo a una domanda della deputata Cinquestelle Alessandra Todde.

"Nei prossimi giorni è previsto un incontro del tavolo fra la Regione Sardegna e la struttura tecnica del Ministero - ha aggiunto il ministro -. Sono stati trovati dei punti di convergenza. Mancano alcune fasi di definizione".

"Il Dpcm del 2020 - ha spiegato il ministro - prevede per la Sardegna la fornitura di gnl con bettoline da Panigaglia (La Spezia) e Livorno, e due rigassificatori a Porto Torres (Sassari, n.d.r.) e Portovesme. Questo Dpcm è stato contestato dalla Regione Sardegna ed è in fase di revisione. Per ora l'unica certezza è Porto Torres, perché su Portovesme c'è l'opposizione della Regione. Io ho detto a Snam e all'ente locale di mettersi d'accordo e di dirmi dove va fatto il rigassificatore per il sud dell'isola. Bisogna creare in Sardegna le stesse condizioni di sicurezza energetica del continente".



