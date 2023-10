Aci Istat, a Sassari incidenti stradali in aumento nel 2022

Nel 2022 la provincia di Sassari ha registrato un aumento del numero di incidenti stradali, di morti e di feriti.

Secondo il rapporto Aci Istat lo scorso anno nel nord Sardegna si sono verificati 1.394 incidenti stradali, con 30 morti e 1.932 feriti. Dati in crescita rispetto al 2021 quando si sono registrati 1.315 incidenti, con 25 morti e 1.853 feriti.

In particolare gli incidenti del 2022 hanno causato 10 morti e 322 feriti tra i motociclisti, mentre ha perso la vita un solo ciclista e 47 sono rimasti feriti (12 in sella a una bicicletta elettrica, 4 alla guida di un monopattino elettrico).

Tra i pedoni si sono registrate due vittime, entrambe donne, e 158 feriti. Il mancato rispetto della segnaletica, la distrazione alla guida e la mancata osservazione della distanza di sicurezza sono state le prime tre cause di incidente, con rispettivamente 415 (34,1%), 252 (20,7%) e 216 (17,7%) episodi.

La velocità ha influito nel 9,45% dei casi con 115 sinistri.

La maggior parte degli incidenti (815) è stata registrata su strade urbane, con sei vittime e 1.066 i feriti.

Analizzando le classi di età delle persone coinvolte, nel 2022 sono morte sulle strade del nord Sardegna 14 persone tra i 30 e 54 anni (760 feriti), cinque tra i 55-64 anni (231 feriti) e nove dai 65 anni in su (268 feriti). Tra i giovani che hanno perso la vita due ragazzi maschi tra i 18-29 anni e ben 483 i feriti.

"Tra le principali cause ci sono sempre la guida distratta e l'utilizzo del cellulare, precedute dal mancato rispetto della segnaletica stradale e seguite dalla mancata osservazione della distanza di sicurezza", spiega Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobile Club di Sassari. "Per combattere questo fenomeno occorrono una maggiore formazione, un'informazione più capillare, a partire dalle scuole e un maggior numero di controlli".



