Investito mentre lavora sulla statale 131 dcn, operaio fuori pericolo

Un operaio dipendente di una ditta sub-affidataria dell’impresa incaricata dei lavori di consolidamento e riqualificazione di un viadotto sulla statale 131 dcn, è stato travolto da un'auto poco dopo le 15 nella zona di Marreri, a pochi chilometri da Nuoro in direzione Olbia. L'uomo, 32 anni di Settimo San Pietro, è stato trasportato da un'ambulanza del 118 all'ospedale San Francesco di Nuoro per ferite in diverse parti del corpo: non è in pericolo di vita. L'autista della Fiat Idea che lo ha travolto in un punto della statale in cui si restringe la carreggiata per via del cantiere, si è fermato ed è stato sottoposto a tutti gli accertamenti del caso. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale di Nuoro, i vigili del fuoco e gli uomini delllo Spresal, quest'ultimi per accertare se siano state rispettate le normative sui luoghi di lavoro.

