Peste suina: Asl Nuoro, 'situazione sotto controllo'

"Dopo i focolai di peste suina africana segnalati in un'azienda del Nuorese non sussiste rischio di alcun tipo, in quanto ci si è attivati con tempestività e la situazione è sotto controllo". La Asl di Nuoro, attraverso una nota, rassicura cittadini, allevatori e produttori della filiera dopo i casi di Psa registrati a Dorgali.

"La Struttura complessa Sanità Animale, ha confermato che si tratta di genotipo 2 del virus della Peste Suina Africana, non endemico - prosegue la nota -. Attualmente si sta completando il tracciamento della filiera, ma la situazione è tranquilla". La Asl precisa inoltre di aver provveduto "alla notifica dei provvedimenti adottati al servizio di Sanità Pubblica Veterinaria della Regione, all'Unità di Progetto, ai Servizi di Sanità Pubblica Veterinaria della Asl di Nuoro, alla Polizia Municipale, al Corpo Forestale e all'Arma dei Carabinieri dei comuni interessati, enti a cui è affidato il compito di vigilare sull'osservanza delle disposizioni. Si ricorda - conclude la nota - che la tempestività nella notifica e nell'estinzione dei focolai di malattia è determinante nel prevenire la diffusione del virus nell'ambiente e dunque l'insorgenza di focolai secondari".



