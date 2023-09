Ritorna a Orotelli il Premio letterario Salvatore Cambosu

Torna per la quinta edizione il premio letterario nazionale Salvatore Cambosu, ideato dalla Fondazione istituita in nome dell'intellettuale di Orotelli che dagli anni Trenta del Novecento al 1962, affiancò l'impegno letterario a quello giornalistico, con romanzi, racconti e articoli nati nel corso di numerose collaborazioni giornalistiche.

La scadenza per la consegna delle opere a concorso, riservato a scrittori e giornalisti, è fissata per venerdì 10 novembre, mentre la cerimonia di premiazione si terrà a Orotelli il 22 dicembre.

Potranno iscriversi tutte le opere in lingua italiana pubblicate dall'1 giugno 2022 al 30 ottobre 2023 e a giudicarle sarà una giuria composta da cinque membri e guidata da Neria De Giovanni.

Il concorso, nato per diffondere il pensiero di Cambosu e organizzato dalla Fondazione presieduta dal giornalista Angelo Sirca, è cresciuto negli anni fino ad attrarre autori da tutta Italia. "La Fondazione Cambosu vuole omaggiare un autore che come pochi ha saputo interpretare, sempre con tratto poetico e delicato, i tormenti e le speranze dell'uomo - ha spiegato Sirca -. Oltre alle due sezioni riservate alle opere di narrativa e a quelle giornalistiche, quest'anno verrà premiata anche una personalità che si è distinta per meriti artistici o letterari".

"Già dalle sue prime edizioni - sottolinea la presidente Neria De Giovanni - il Premio Cambosu si è collocato bene tra i tanti riconoscimenti volti a segnalare libri ed autori, nel pieno rispetto dell'attività di Salvatore Cambosu. La premiazione cade quest'anno poco prima di Natale e darà stimoli per approfondimenti di lettura al numeroso pubblico che segue il nostro concorso".



