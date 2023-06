Mondiale Aquabike a Olbia, bene gli italiani

Cala il sipario a Olbia sulla tappa di apertura del campionato mondiale Moto d'Acqua, Uim-Abp Aquabike Class Pro Circuit - Gran Premio Regione Sardegna. Nella Ski Gp1 la prima piazza è stata conquistata dal danese Oliver Koch Hansen con 67 punti e uno stretto margine sul secondo, il francese Mickael Poret (65 punti), che non ha saputo ripetere l'exploit della prima manche. Completa il podio un altro pilota danese, Anders Keller (63 punti). Quattro gli italiani in gara: Matteo Benini ha concluso le tre manche al nono posto (33 punti) davanti a Daniele Piscaglia, decimo con 27 punti, mentre Marcomaria Santucci è arrivato al quindicesimo (16 punti) e Andrea Guidi diciannovesimo (9 punti).

Dopo tre manche ad altissimi ritmi, la Ski femminile Gp1 ha incoronato due atlete transalpine: la francese Jessica Chavanne, prima con 70 punti, e la sua connazionale Estelle Poret, seconda classificata con 66 punti. Completa il podio l'estone Jasmiin Ypraus.

Il portoghese Gonçalo Rodrigues si aggiudica la Ski Gp2 conquistando un primo, un secondo e un terzo posto nelle tre manche e 67 punti totali. A poca distanza l'italiano Andrea Guidi, secondo con 64 punti, seguito da un altro pilota italiano, Matteo Benini, terzo e più distaccato con 51 punti. L'estone Mattias Reinaas ha vinto con uno stretto margine la sfida molto combattuta della Ski Gp3 grazie alle vittorie nella seconda e terza manche, che gli hanno permesso di raggiungere quota 70 punti.

Nella Ski Gp4 dominio assoluto del portoghese Gonçalo Rodrigues, sempre primo al traguardo nelle tre manche con ampi distacchi che gli valgono il punteggio pieno (75 punti). Dietro di lui un terzetto tutto italiano: buona la prestazione di Lino Brusadin, secondo nelle tre manche e in classifica finale (66 punti), seguito da Juri Tiozzo (58 punti) e Francesco Mancini (56 punti), ultimo dei quattro piloti in gara.

Podio tutto francese nella Runabout Gp1: François Medori (50 punti), primo davanti a Jeremy Perez (42 punti) e Jean Baptiste Botti (40 punti). Si tinge di tricolore, invece, il podio della Runabout Gp2, grazie all'affermazione di Manuel Reggiani (69 punti) che ha la meglio dopo tre emozionanti sfide sul polacco Marcin Senda (65 punti). Terzo un altro italiano, Pierpaolo Terreo, che con 55 punti si posiziona dietro al duetto di testa.

Nella Runabout GP4 duello tra lo spagnolo Alejandro Prats Palau e il ceco Peter Dryjak. La spunta Prats Palau per soli tre punti, 72 contro i 69 di Dryjak, grazie a due vittorie nelle prime manche e al secondo posto nella terza. Gradino più basso del podio per l'italiano Davide Pontecorvo (54 punti).

Vittoria per la ceca Nikola Dryjakova nella Runabout GP4 Femminile, forte di due vittorie nelle tre manche che le hanno fruttato 68 punti. Secondo posto per Arianna Urlo (62 punti), mentre nella Freestyle Roberto Mariani ingaggia una sfida all'ultima acrobazia con l'emiratino Rashid Al Mulla. I due rivali si aggiudicano una manche a testa, terminando entrambi con 47 punti. La vittoria finale va a Mariani, in qualità di vincitore della seconda manche. Terzo posto per Massimo Accumulo con 40 punti.