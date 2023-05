Battista Cualbu confermato presidente di Coldiretti Sassari

Riconferma al vertice della sezione Coldiretti di Sassari: Battista Cualbu, già presidente regionale e del Nord Sardegna dell'associazione, è stato rieletto all'unanimità questa mattina dall'assemblea riunita in città. Insieme al nuovo direttivo, rimarrà in carica per i prossimi 5 anni.

"Il lavoro fatto in questi anni, grazie al contributo di tutti, ha permesso all'associazione di crescere costantemente, di dare risposte alle nostre tante aziende socie e di portare a termine progetti importanti - commenta dopo l'elezione Cualbu - il mandato che si apre proseguirà certamente nel solco dell'ottimo lavoro già svolto e con la promessa di mantenere sempre alto l'impegno per continuare a essere al fianco delle nostre aziende che in Coldiretti Sassari sapranno trovare sempre un punto di riferimento".

In queste settimane l'associazione è impegnata in tutto il nord dell'Isola nei rinnovi territoriali: precedentemente a quella di Sassari erano state già effettuate le elezioni alla sezione di Arzachena, con la riconferma di Leonardo Muzzu, e a Coldiretti Donne Impresa, con l'elezione di Maria Grazia Murrocu.