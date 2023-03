Einstein Telescope, visita a Lula della ministra Bernini

Lunedì 20 marzo la ministra dell'Università e della Ricerca Annamaria Bernini e il presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, si recheranno alla miniera di Sos Enattos, a Lula (Nuoro), sito che potrebbe ospitare l'Einstein Telescope in Italia e per ila cui candidatura ufficiale si attende l'annuncio da parte del Governo.

Il governatore illustrerà il progetto di respiro internazionale e farà visitare all'esponente dell'esecutivo la miniera, luogo ideale per ospitare il futuro rilevatore di onde gravitazionali di terza generazione.

L'appuntamento è per le 16,3, sulla strada provinciale 73.