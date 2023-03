Bernini inaugura l'anno accademico delle università sarde

La ministra dell'Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, sarà in Sardegna per una due giorni nella quale inaugurerà lunedì 20 marzo il 402/o anno accademico dell'Università di Cagliari, e, martedì 21, il 461/o anno accademico dell'Ateneo sassarese.

A Cagliari l'appuntamento è nell'aula magna di Ingegneria e Architettura, in via Marengo, con inizio alle 11. Oltra alla relazione del rettore Francesco Mola e l'intervento della ministra, è prevista una prolusione di Pietro Ciarlo, professore emerito di Diritto costituzionale su "Attualità e attuazione della Costituzione", e di Cosimo Ceccuti, presidente della Fondazione Spadolini Nuova Antologia che affronterà il tema della "La Costituzione presidio di libertà". Ci saranno poi le esibizioni del coro del Conservatorio di Cagliari G.P. da Palestrina e del coro dell'Università "Cruc-Muse" A Sassari la cerimonia inizierà alle 11 nell'aula magna della sede centrale, e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito internet dell'Università. Dopo i saluti del rettore, Gavino Mariotti, e del presidente della Regione Sardegna, Christian Solinas, sono previsti gli interventi della ministra Bernini, del rappresentante degli studenti, Paolo Delogu e del responsabile dell'Ufficio stipendi e adempimenti fiscali, Franco Filigheddu. Seguirà la lectio magistralis del direttore del Banco di Sardegna, Giuseppe Cuccurese, "Il mercato del credito al servizio del territorio e analisi del contesto di riferimento".

La cerimonia sarà impreziosita dalle esibizioni dei Tenores di Bitti e del coro dell'Università di Sassari, diretto dal maestro Fabio Fresi. Parterciperà anche l'Associazione goliardica turritana.