Fiamme nella cucina di un ristorante a Olbia, nessun ferito

Si era da poco concluso il servizio quando all'interno di un ristorante birreria a Olbia, appartenente ad una nota catena di ristorazione, dalla cucina sono divampate delle fiamme che hanno reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Giunti sul posto, nella zona industriale di Olbia sud, a pochi minuti dall'aeroporto Costa Smeralda, gli uomini del distaccamento locale hanno lavorato per oltre quattro ore per evitare che il fuoco arrivasse fino al tetto della struttura. Le squadre intervenute hanno sedato così le fiamme con un'autobotte e con l'ausilio della piattaforma aerea. Nessuna persona, né del personale, né dei clienti è rimasto ferito.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri per accertare le cause dell'incendio che con ogni probabilità è stato causato dal malfunzionamento di alcuni macchinari.