Calcio: Cagliari, distorsione ginocchio sinistro per Nandez

Tempi più lunghi del previsto per il ritorno in campo del centrocampista del Cagliari Naithan Nandez dopo il trauma riportato in allenamento che lo ha costretto ieri al riposo. Gli esami strumentali hanno evidenziato una distorsione del ginocchio sinistro con interessamento del legamento collaterale. Verrà ora monitorato dallo staff medico del Club e sottoposto a terapie. Di sicuro salterà la gara notturna di venerdì col Modena.