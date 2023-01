Ex carcere Porticciolo diventa centro educazione ambientale

L'ex colonia penale di Porticciolo all'interno del parco di Porto Conte si trasforma per ospitare un centro di educazione ambientale e una struttura ricettiva extra alberghiera. Questa mattina l'Ente parco ha consegnato i lavori per il restauro dell'immobile, una struttura di 561 metri quadri, al coperto, più altri 800 nell'area esterna, che in passato fu utilizzata come carcere e poi divenne luogo per attività sociale, prima di non essere più utilizzata e totalmente abbandonata.

Un recupero volto alla creazione di un'attività turistico ricettiva extra alberghiera finalizzata principalmente all'educazione ambientale e valorizzazione delle produzioni locali. I lavori di recupero sono stati aggiudicati per circa 600mila euro alla ditta Edilmanca di Sassari. Gli interventi saranno eseguiti in 300 giorni e già entro il 2023 la struttura rinnovata dovrebbe essere disponibile. Ci saranno una ventina di posti letto connessi alla fruizione e visita dei siti naturalistici e storici presenti nel Parco e Area Marina Protetta Capo Caccia Isola Piana.

"Grazie all'impegno di tutti, in particolare della struttura dell'Ente parco, siamo riusciti a consegnare i lavori per un totale di un milione di euro che riqualificherà questo manufatto oramai obsoleto e desueto, dove nascerà un centro di educazione ambientale, un punto ristoro e delle camere per per soggiornare - commentano il presidente del Parco Raimondo Tilloca e il vice Adriano Grossi - Inoltre a breve ci saranno due altri importanti lavori da consegnare che riguardano la messa in sicurezza del promontorio di Punta Giglio".