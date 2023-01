Tappa a Selargius e Macomer per libro di Giulia Giornaliste

Parole e immagini per raccontare il Covid attraverso la testimonianza di 16 professioniste nei vari ambiti, sociale, culturale e politico."Un giorno all'improvviso", il volume curato ed edito da Giulia Giornaliste Sardegna, prosegue il giro di presentazione tra scuole, teatri, presidi culturali e spazi istituzionali dell'Isola. Le prossime due tappe sono in programma il 20 gennaio alle 17.30 a Selargius nell'aula consiliare del Comune e, stesso giorno, a Macomer alla Libreria VerbaVoglio Ubik alle 19.

Intervengono a Selargius il sindaco Pierluigi Concu, Oriana Bernardi, assessora alla Pubblica Istruzione, per Giulia Giornaliste Sardegna la coordinatrice Susi Ronchi, Daniela Pinna e Alessandra Addari. Poi ancora l'avvocata Valeria Aresti e Anna Maria Maullu, presidente emerita dell'Associazione nazionale dirigenti scolastici.

A Macomer invece prendono la parola Simonetta Selloni, presidente Assostampa Sardegna, Giovanna Piras, dirigente biologa della Asl 3 Nuoro, Rossana Salis, presidente della cooperativa Luoghi Comuni, l'artista e artigiana Francesca Fiori e Francesca Marras, per la società cooperativa Esedra.

Il libro, attraverso un ventaglio di testimonianze, mette in luce come le donne, benché maggiormente penalizzate dalla pandemia, hanno trovato in sé risorse e idee per resistere e trovare soluzioni personalizzate e innovative. "La presentazione del libro è l'occasione per recepire altre voci femminili e maschili impegnate a costruire una società sempre più giusta e rispettosa delle differenze e delle identità di genere - spiega la coordinatrice di Giulia giornaliste Sardegna Susi Ronchi - perché unire le competenze in uno sforzo comune agevola la strada verso l'affermazione delle pari dignità per tutte le persone".