Finanziaria: Verdi-Sinistra all'attacco con 200 emendamenti

Un pacchetto di circa duecento emendamenti alla Finanziaria, per oltre 420 milioni di euro in totale, divisi tra energia, lavoro, enti locali, edilizia scolastica e trasporti. Lo ha presentato il gruppo di Alleanza Verdi Sinistra in Consiglio regionale che ritiene il testo della Giunta "completamente insoddisfacente e senza una strategia di sviluppo per la Sardegna". Lo hanno chiarito i consiglieri Maria Laura Orrù, Daniele Cocco, Eugenio Lai, Antonio Piu, Laura Caddeo e Diego Loi illustrando questa mattina i temi principali sui quali è necessario intervenire.

"Questa Finanziaria è da cambiare completamente - ha sottolineato Eugenio Lai, capogruppo di Avs - vogliamo provare a migliorare il testo con i nostri correttivi e chiediamo al presidente Solinas e alla Giunta grande senso di responsabilità nel discutere le modifiche". Abbattimento liste d'attesa nella sanità, rifinanziamento del Reis (Reddito di inclusione sociale) per colmare il vuoto che lascerà il Reddito di cittadinanza, risorse aggiuntive per i trasporti interni, ma soprattutto energia ed enti locali sono i temi su cui si concentrano le richieste di correttivi.

Sul costo dell'energia gli emendamenti sono oltre venti, per circa 65 milioni, e puntano a rimodulare le risorse che la maggioranza ha messo a disposizione per contrastare gli aumenti "con interventi strutturali e non con finanziamenti a pioggia", ha chiarito la consigliera Orrù. "Questa manovra doveva essere la prima a carattere politico, e non solo tecnico, della Giunta Solinas - ha aggiunto la sindaca di Elmas - invece non c'è traccia di pianificazione e programmazione".

Numerose anche le richiesta di modifica in materia di Enti locali: "Abbiamo inserito maggiori stanziamenti per le autonomie locali, con l'incremento del Fondo unico - ha precisato Diego Loi -, oltre a un incremento di 3 milioni per le assunzioni nelle Unioni dei Comuni e le comunità montane, che versano in una situazione disastrosa dal punto di vista del personale". Per Daniele Cocco si tratta di una Finanziaria "inemendabile, ma l'opposizione farà la sua parte con serietà e atteggiamento costruttivo".

"Tra le questioni irrisolte - ha aggiunto Laura Caddeo, consigliera di Demos in adesione tecnica al neonato gruppo Avs - c'è lo spopolamento, un fenomeno sempre più allarmante che si riverbera su sanità, lavoro, istruzione ed economia in generale". “Parte degli emendamenti che abbiamo presentato punta sulla scuola - ha specificato Antonio Piu - in particolare si prevede l’istituzione della figura dell’infermiere scolastico per assicurare l'integrazione formativa degli studenti disabili o in difficoltà”.