Torna Mercat Artijanal, il format invernale di Birralguer

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, ad Alghero ritorna Mercat Artijanal, l'edizione invernale del Birralguer Sardinian Craft Beer Festival. Un format dedicato alle produzioni artigianali, brassicole e non solo. La location è quella storica, l'ex Mercato Ortofrutticolo della città catalana e gli spazi adiacenti: piazza Pino Piras, Largo San Francesco e Piazzetta Sotgiu. Anche le date sono quelle di sempre, dal 27 al 29 dicembre.

Mercat Artijanal Birralguer Winter Edition è nella Riviera del Corallo l'evento che anticipa il Capodanno. La regina dell'evento sarà sempre lei, la birra artigianale.

Quest'edizione 2022, però, vede un'importante novità: non solo produzioni sarde ma l'apertura alle eccellenze internazionali.

Sono più di 40 le produzioni brassicole che i visitatori potranno gustare, provenienti da 5 birrifici sardi - Oliena, Seddaiu e Isola di Thiesi, Dolmen di Uri e P3 Brewing Company di Sassari - e 6 internazionali tra i più conosciuti: i catalani di Barcellona Beer Company, i californiani di Stone,Steenbrugge dal Belgio e Vocation Brewdog e The Wild Beer dal Regno Unito.

All'interno dell'ex Mercato Ortofrutticolo spazio anche per la musica, circa 20 ore di spettacolo artistico con l'esibizione dal vivo delle band più apprezzate del territorio a cui si aggiungono le selezioni dei dj. All'esterno dell'ex Marcato, nell'adiacente Piazza Pino Piras, verrà allestita la street food zone. Uno spazio all'aperto dedicato alla tradizione gastronomica sarda rivisitata in chiave di cibo da passeggio con stand e foodtruck. Nella raccolta piazzetta Sotgiu con vista sulla Torre Aragonese di Porta Terra, invece, troveranno casa gli artigiani e le artigiane sarde: un mercato in cui saranno esposti i lavori realizzati a mano da artisti provenienti da diversi centri dell'Isola.