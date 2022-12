"A Natale regala la cultura", card unica per visitare musei

(ANSA) - CAGLIARI, 16 DIC - Sotto l'albero di Natale un itinerario culturale fra alcuni tra i più importanti siti e musei della Sardegna, per ammirare e scoprire le bellezze del patrimonio archeologico, storico e artistico.

Un'idea regalo istruttiva e originale per turisti, cittadini, appassionati d'arte e cultura. Da martedì 20 dicembre è possibile acquistare un'unica Card per una visita agli spazi museali della Direzione regionale musei Sardegna, valida per tutto il 2023 al prezzo di 18 euro, nelle biglietterie dei siti culturali abilitati.

"Natale regala la cultura!" è lo slogan che accompagna la campagna di lancio dell'iniziativa, prima ed esclusiva in Sardegna, e che coinvolge a Sassari il Monte d'Accoddi con l'altare prenuragico, il museo Sanna e la Pinacoteca Nazionale, che di recente ha impreziosito il suo patrimonio con due sculture di Costantino Nivola, Dea Madre e Costruttore, realizzate tra gli anni Settanta e i primi anni Ottanta.

Ancora, Antiquarium Turritano di Porto Torres, Asproni di Nuoro, i Musei Garibaldini di Caprera, l'Area Archeologica "Su Nuraxi" di Barumini e la Basilica di San Saturnino a Cagliari, dedicata al patrono della città, tra le basiliche paleocristiane meglio conservate. Siti che si preparano ad accogliere il pubblico con nuovi allestimenti e sculture recentemente acquistate. (ANSA).