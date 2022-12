Covid: contagi in calo ma altri due decessi in Sardegna

Contagi in calo ma altri due decessi per Covid in Sardegna, dove nelle ultime 24 ore si registrano 479 casi positivi (- 54), di cui 439 diagnosticati con tampone antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 2.673 tamponi con un tasso di positività del 17,9%. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 6 (+ 2), mentre quelli in area medica sono 85 (- 7). I casi di isolamento domiciliare sono 5.821 (- 40). Le due vittime sono un uomo di 76 anni, residente nella Città metropolitana di Cagliari, e un residente nella provincia del Sud Sardegna.