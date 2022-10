Reati sui minori, in Sardegna nel 2021 aumentati del 34%

Sono 156 i reati commessi in Sardegna nel 2021 ai danni dei minori. Si registra un incremento del 34% rispetto all'anno precedente. In 57 casi si è trattato di maltrattamenti (+58% dal 2020). Ci sono anche 37 violenze sessuali (+54% dal 2020), al 95% su bambine e ragazze (35).

I dati, elaborati dal Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale Polizia Criminale, sono stati resi noti dalla Fondazione Terre des Hommes nel Dossier indifesa.

Nell'analisi anche 18 casi di violazione degli obblighi di assistenza familiare (nel 50 per cento contro donne) e cinque episodi di abuso dei mezzi di correzione. Non mancano prostituzione (2) e pornografia minorile (4).

Dodici i casi di sottrazione di persone incapaci e nove le situazioni di abbandono.

"Nel 2021 si assiste, per quasi tutti i reati analizzati, a un incremento dal 2020, anno tuttavia particolare perché segnato dalle restrizioni legate alla pandemia. Dai dati emerge un fenomeno non marginale e molto grave per le conseguenze sullo sviluppo psico-fisico delle vittime", ha dichiarato nel rapporto di Terre des Hommes Stefano Delfini, direttore del Servizio Analisi Criminale della Direzione Centrale della Polizia Criminale.