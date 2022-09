Elezioni: Letta a Cagliari, rovesceremo il pronostico

Si chiude in piazza del Carmine, davanti a 1.500 persone, la tappa cagliaritana della visita di Enrico Letta in Sardegna, atteso poi al Teatro Verdi di Sassari per un altro comizio in vista del voto del 25 settembre. "Rovesceremo pronostici e sondaggi per dimostrare che il Paese non torna indietro", ha esordito il segretario del Pd davanti al pubblico del capoluogo sardo.

Lavoro, sanità, giovani, istruzione i temi riproposti da Letta dopo la conferenza stampa di stamattina. Soprattutto a proposito dei giovani, "quando era ministra delle Politiche giovanili Giorgia Meloni la disoccupazione giovanile è balzata dal 21 al 31%".

Ora, ha aggiunto, "dicono che la leader di Fratelli d'Italia si esprima in modo moderato in questa campagna elettorale, io dico che il vero progetto di Giorgia Meloni sia in quel discorso tenuto in Spagna di fronte alla platea del partito Vox". E sui diritti ha ribadito: "vogliamo una società in cui non siano una concessione". Prima di Letta sono saliti sul palco di Piazza del Carmine i candidati sardi presenti: Romina Mura, Marco Meloni, Silvio Lai, Giovanni Lilliu, Maria Del Zompo, Andrea Frailis, Patrizia Desole, Franca Fara, Antonio Solinas.