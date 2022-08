Migranti: nuovo sbarco nel sud Sardegna, arrivati in 15

Nuovo sbarco di migranti sulle coste del sud Sardegna. A Teulada sono arrivati 14 uomini e una donna. Poco prima delle 13 al 112 è arrivata una telefonata che segnalava un gruppo di migranti che si allontanava a piedi dalla spiaggia di Capo Malfatano.

Sul posto sono subito arrivati i carabinieri di Teulada che hanno rintracciato i 15 arrivati in Sardegna a bordo di un barchino in legno con motore fuoribordo, quasi certamente dall'Algeria.

I migranti, tutti in buone condizioni di salute, sono stati trasferiti nel centro di prima accoglienza di Monastir, scortati da una pattuglia del Commissariato di polizia di Carbonia.