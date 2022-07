Francesco Del Casino torna a Orgosolo con nuova scultura

(ANSA) - ORGOSOLO, 27 LUG - L'arte di Francesco Del Casino, l'artista senese che ha realizzato centinaia di murales a Orgosolo, torna nel paese barbaricino a inaugurare la sua ultima opera, stavolta realizzata per gli spazi esterni del Comune, con la collaborazione di Pino Muggianu. Si tratta di una maternità in terracotta in cui si staglia una figura femminile con due bambine e una colomba simbolo di pace e amore. L'opera fa parte della seconda vita artistica del pittore senese 78enne, quando, dopo aver smesso con l' impegno didattico e aver ridimensionato la pittura influenzata da Picasso e dallo stuile cubista, ha cominciato a interessarsi alla scultura ed alla ceramica che lo ha visto sul campo in Toscana con iniziative artistiche a favore dei ragazzi disabili in una cooperative sociale. Di recente l'artista, ha firmato un'opera che ritrae alcune vittime del regime fascista per le celebrazioni dei 30 anni dell'Università per Stranieri di Siena guidata da Tomaso Montanari.

"Oggi a Orgosolo ho cercato di valorizzare questo angolo esterno del Comune così come mi è stato chiesto dal sindaco Pasquale Mereu, riproponendo uno dei mie cavalli di battaglia come la maternità- spiega all'ANSA l'artista toscano - E' un tema che torna nella mia pittura e nella mia scultura e che ho proposto spesso anche sui muri di Orgosolo, ognuno può leggerci quello che vuole. Per me è sempre un piacere lavorare in questo paese che mi ha accolto per decenni e dove torno sempre sentendolo come casa".

"Come amministrazione vogliamo iniziare un percorso di collaborazione con questo illustre compaesano (Francesco Del casino è cittadino onorario di Orgosolo ndr.) dal quale attingere consigli artistici preziosi, ma anche ragionare sulla valorizzazione e ristrutturazione del patrimonio muralistico esistente in grande parte riconducibile a lui - ha aggiunto il vicesindaco del Comune barbaricino Peppino Rubanu - Francesco è stato, è e sarà una risorsa importante di questo paese, nel quale si è speso non solo come artista ma anche con la passione politica e civile che lo ha sempre caratterizzato, portando avanti con gli orgolesi molte battaglie a cominciare da Pratobello. Resta per noi un punto di riferimento prezioso" conclude il vicensindaco di Orgosolo. (ANSA).