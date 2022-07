Itinerari musicali dell'Isola in un archivio "vivo" on line

I festival della Sardegna a portata di click o touch, grazie a un archivio vivo creato per far conoscere e promuovere la cultura musicale dell'Isola. Si chiama "Le vie del festival" il progetto dell'associazione Tàjrà presentato stamattina alla Fondazione di Sardegna a Cagliari. Un sistema informativo integrato: una piattaforma online https://leviedeifestival.it che raccoglie al momento 40 festival musicali. Poi man mano il portale multilingue sarà implementato e allargato ad altri settori, teatrale, letterario, danza, cinema.

"In previsione c'è la realizzazione di una guida digitale, un sito web, un'app e l' aggiornamento dei profili social dedicati - spiega Gianni Menicucci, responsabile del progetto - la risposta da parte degli organizzatori c'è stata e attorno al progetto si è creata una importante rete".

Sarà possibile restare aggiornati sul calendario degli appuntamenti, accedere a informazioni, approfondimenti, immagini, video, musica. L'obiettivo è promuovere valorizzare il potenziale del capitale culturale dei Festival di arti e spettacolo della Sardegna, per generare opportunità e ricadute promozionali a vantaggio dei territori ospitanti, in quanto destinazioni di turismo culturale.

"La Sardegna, infatti, è una tra le regione d'Italia che, negli ultimi 20 anni, ha offerto il maggior numero di Festival ed eventi musicali sia in rapporto alla popolazione residente che al numero dei turisti che la visitano", aggiunge Gianni Menicucci Ad oggi, oltre al portale web, Tàjrà ha ideato e prodotto due CD-Book che raccolgono memorie, produzioni e tributi dei momenti più significativi dei Festival. Il progetto, sostenuto dalla Fondazione di Sardegna è in continuo aggiornamento. "Rivolgiamo un invito a tutti gli operatori a contattare l' associazione per essere inseriti", conclude.