Stress da lavoro in bar e ristoranti, progetto prevenzione

(ANSA) - CAGLIARI, 12 LUG - Migliorare il benessere e la sicurezza dei lavoratori e, di conseguenza, la produttività aziendale, con l'adozione di buone prassi per gestire ed attenuare i rischi da stress lavoro correlato e sovraccarico biomeccanico. Sono gli obiettivi del progetto sperimentale e innovativo A.R.T.U. - Alleanza contro i Rischi a Tutela degli Unici ideato dalla Confcommercio Sardegna Fipe Sardegna e dalla direzione regionale dell'Inail e rivolto alla attività di bar e ristorazione.

Prendendo parte all'iniziativa. sarà possibile collaborare alla valutazione e prevenzione di questi fenomeni, valorizzare il proprio staff e disporre di un ottimo biglietto da visita sul lavoro nel turismo.

La partecipazione è gratuita e aperta a un massimo di 30 aziende di tutta la Sardegna "Oggi più che ieri - dichiara Emanuele Frongia coordinatore Fipe Sardegna - fare impresa riparte dai nostri collaboratori e dalla loro serenità nei luoghi in cui svolgono le proprie mansioni. E' fondamentale puntare al benessere di chi, grazie al proprio lavoro, rende produttive e prospere le nostre attività. Il progetto A.R.T.U. non è solo un utilissimo strumento di studio e analisi ma rappresenta la dimostrazione della volontà da parte degli imprenditori dei pubblici esercizi di voler dare un contributo reale e tangibile per la serenità e sicurezza nei luoghi di lavor"o.

"La realizzazione del progetto - spiega Alfredo Nicifero, direttore regionale Inail per la Sardegna - consentirà la corretta conoscenza ed analisi dell'incidenza dei fenomeni tecnopatici su cui si vuole intervenire, una più attenta valutazione dei rischi e l'adozione di mirati interventi preventivi per ridurre le malattie professionali oggetto di indagine. Se si considera che i disturbi muscolo-scheletrici e quelli correlati allo stress lavorativo - continua Nicifero - determinano circa il 70% delle malattie professionali riconosciute dall'Inail, adottare adeguate e puntuali attività di prevenzione in tale ambito contribuirà a ridurre notevolmente l'incidenza di danni e inabilità permanenti a carico dei lavoratori, anche nello specifico settore lavorativo dei pubblici esercizi e del turismo".

Per maggiori informazioni sarà possibile contattare gli uffici di Confcommercio allo 070.255075 o consultare il sito https://www.progettoartu.it. (ANSA).