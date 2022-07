Calcio:Cagliari, J. Pedro e Nandez in partenza, ecco Carboni

Tredici a zero contro una rappresentativa di dilettanti locali. Ma ancora tanto da fare e da sistemare per il Cagliari che corre per farsi trovare pronti per il primo impegno ufficiale in Coppa Italia contro il Perugia. Un collaudo con poche indicazioni: sono passati appena sette giorni dall'inizio della preparazione, qualche giocatore è in partenza (su tutti Joao Pedro e Nandez), qualche altro è in arrivo: oggi dovrebbe essere il giorno della ufficialità per Franco Carboni, promettente esterno sinistro di difesa arrivato dall'Inter.

Il giocatore è già a Cagliari e proprio ieri durante l'amichevole era seduto accanto al diesse Capozucca. Col suo arrivo va a colmare il vuoto sull'out lasciato da Lykogiannis e Dalbert. Non dovrebbe partire Pereiro: il giocatore uruguaiano è stato il nome più urlato da Liverani durante l'incontro di ieri.

E anche le parole del tecnico Liverani nel dopo gara fanno capire che il futuro del trequartista mancino potrebbe essere ancora a Cagliari: mister e club sembrano puntare sulla sua esplosione. Intanto è suo il primo gol della stagione.

Buoni segnali anche dal confermato Pavoletti, autore di una tripletta nel secondo tempo, ormai calato nel ruolo di chioccia anche con i giovanissimi entrati con lui nella ripresa.

Oggi si continua con lavoro solo in palestra. Mentre domani si ritorna in campo con una nuova amichevole con un'altra rappresentativa dilettanti locale. Il livello però sale: la squadra sarà composta da giocatori di serie D più rinforzi pescati dall'Eccellenza.