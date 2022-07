Moto contro auto, muore in ospedale centauro di 30 anni

È finito con la moto contro un'auto e purtroppo è morto poche ore dopo il ricovero in ospedale. Vittima Yuri Laconi, 30 anni, di Sinnai. L'incidente è avvenuto ieri sera alla periferia di Settimo San Pietro, in via San Salvatore, all'incrocio, regolato da semaforo, con via Da Vinci.

Il giovane era in sella a una Ducati e si stava dirigendo verso il centro del paese quando, per cause ancora in fase d'accertamento da parte della polizia municipale dell'Unione dei Comuni del Parteolla, è andata a scontrarsi con una Renault Kangoo che doveva svoltare in via Da Vinci. A causa dell'impatto, il centauro è stato sbalzato dalla moto, finendo sull'asfalto. Il conducente della macchina si è fermato per soccorrerlo. Sul posto sono poi arrivati i medici del 118 e la polizia locale. Il 30enne è stato trasportato d'urgenza all'ospedale Brotzu di Cagliari, con assegnato un codice rosso, ma poche ore dopo, nonostante le cure dei medici, il suo cuore ha smesso di battere. Moto e auto sono state sequestrate.