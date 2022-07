Alcol e telefonino alla guida, a Sassari dati "drammatici"

Nel fine settimana un trentacinquenne, verso mezzanotte, circolava contromano in via Coppino. La Polizia locale è riuscito a bloccarlo in via Predda Niedda, sottoposto a controllo con l'etilometro aveva una concentrazione di alcol nel sangue di oltre sei volte superiore al limite consentito. Soltanto per miracolo non si hanno avuto conseguenze tragiche. È soltanto l'ultimo dei casi di persone fermate per guida in stato di alterazione psicofisica: da gennaio a giugno il Comando ha rilevato 31 incidenti stradali con conducenti in stato di alterazione psico-fisica per l'abuso di alcol e sette per il consumo di sostanze psicotrope/stupefacenti. Soltanto a giugno ci sono stati 106 incidenti stradali in cui sono intervenuti gli agenti, di cui due con conseguenze drammatiche per le persone coinvolte che hanno riportato lesioni giudicate gravissime.

Per questo la Polizia locale ha ulteriormente intensificato le azioni per rafforzare la sicurezza stradale nel territorio comunale con postazioni di controllo stradale e verifica sull'utilizzo del cellulare alla guida.

Nel dettaglio dall'inizio del 2022 sono 351 le sanzioni elevate per superamento dei limiti di velocità, 18 le patenti ritirate di cui 2 per il superamento dei limiti di velocità di oltre 60 Km/h. Da gennaio a giugno sono 240 le violazioni accertate per l'uso del cellulare alla guida, mentre in tutto il 2021 erano state 282 le sanzioni elevate. Per l'omesso utilizzo delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta per i minori trasportati sui veicoli: 194 illeciti accertati mentre in tutto il 2021 sono stati 136.

"La recrudescenza degli incidenti in estate è legata ai maggiori flussi turistici e all'adozione di condotte di guida più disinvolte durante le vacanze - spiega il comandante Gianni Serra - Un altro fattore che assume un peso significativo sull'incidentalità è rappresentato dall'alta velocità - prosegue - particolarmente preoccupante la situazione registratasi in via Predda Niedda, in cui in due giorni sono state ritirate 4 patenti di guida per il superamento dei limiti di velocità di oltre quaranta chilometri rispetto alla velocità consentita".