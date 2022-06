Covid: più che triplicati i casi Sardegna, 2.600 in 24 ore

Impennata dei casi in Sardegna dove i contagi Covid sono più che triplicati in 24 ore, passando da 753 a 2658 (di cui 2477 diagnosticati da antigenico). In aumento, però, anche il numero dei tamponi effettuati: sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 8417 test rispetto ai 1.332 del giorno precedente, con un tasso di positività che scende dal 56,7% al 29,4%.

Si registra, inoltre il decesso di una donna di 80 anni e di un uomo di 88, entrambi residenti nella provincia del Sud Sardegna.

Cala di uno il numero dei pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva (7), mentre salgono d nove quelli in area medica che si riportano sopra i 100 (103).

In aumento anche i casi di isolamento domiciliare ( +1363) che ora sono 16238.