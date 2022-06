Lirico Cagliari: Pischedda propone "Alone" per MusicAlFoyer

(ANSA) - CAGLIARI, 17 GIU - Una serata dedicata alle composizioni di Gianluca Pischedda. Con "Alone", concerto violoncello solo, il musicista sarà protagonista sabato 18 giugno alle 20.30 nel foyer di platea del Teatro Lirico di Cagliari.

E' il quinto appuntamento con MusicAlFoyer la rassegna di musica da camera ideata per accompagnare il pubblico in un viaggio dal barocco ai giorni nostri. Interprete e autore della musica, Gianluca Pischedda propone il suo progetto, otto tracce originali ispirate e visionarie.

"Nel gioco della composizione, con un sapiente utilizzo dell'elettronica, possono essere anche dodici i violoncelli che, cercandosi, incastrandosi, plasmandosi tra di loro verso una forma ideale, evocano nell'ascoltatore una suggestione felice, a tratti semplicemente serena, a volte malinconica, ma mai triste - si legge nella nota introduttiva- all'ascolto si sprofonda dentro le atmosfere da polar francese di Finally, in quelle più aeree e quasi celtiche di Hydra o in quelle più meditative e ambient di Paul, fino al sogno di fragilità digitale di Vetra.

Particolarmente affascinanti sono il romanticismo incantato di Alma e la spudorata e contagiosa allegria di Sphera. Si cerca di capire dove si è e dove ci si trova, nel dualismo continuo tra il suono puro del violoncello, con le sue infinite possibilità timbriche e ritmiche, e un acusmatico e sempre ponderato utilizzo dell'elettronica. È sempre solo, Gianluca Pischedda, dentro i suoi brani, eppure l'esperienza d'ascolto è orchestrale, corale, plurima. Non è difficile immergersi nel suo immaginario musicale fatto di visioni, atmosfere, piccole realtà immaginifiche sempre diverse e sempre pronte a sorprenderci.

Alone è un percorso musicale che conquista ascolto dopo ascolto, brano dopo brano, emozione dopo emozione". (ANSA).