Tra maturità e licenza media esami per 26mila studenti sardi

(ANSA) - CAGLIARI, 08 GIU - Scuola finita. Ma non per tutti: per circa 26mila studenti sardi le fatiche non sono terminate.

In 12.927 si preparano ad affrontare l'esame di Stato per la maturità. Per la secondaria di secondo grado si inizierà mercoledì 22 giugno alle 8.30 con la prima prova scritta di italiano, predisposta su base nazionale.

Giovedì 23 si svolgerà la seconda prova scritta, diversa per ciascun indirizzo, che riguarderà una disciplina tra quelle caratterizzanti il percorso di studi. Quest'anno la prova sarà decisa dai singoli istituti, che potranno così tenere conto di quanto effettivamente svolto dai ragazzi durante l'anno scolastico, anche in considerazione dell'emergenza pandemica.

L'esercito più numeroso nella provincia di Cagliari con 5.864 candidati. Poi Sassari (4.128), Nuoro (1.769) e Oristano (1.166).

Ci sono poi le prove della secondaria di primo grado che si svolgeranno nel periodo compreso fra il termine delle lezioni e il 30 giugno. In Sardegna saranno impegnati 13.199 studenti di terza media: 6.178 a Cagliari, 4.126 a Sassari, 1.757 a Nuoro e 1.138 a Oristano. (ANSA).