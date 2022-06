Al via Cavart, festival delle arti e cultura ambientale

Con "Cavart" le antiche cave di Sennori, Ittireddu e Monteleone Rocca Doria si trasformano in teatri naturali per ospitare spettacoli, cultura e degustazioni di prodotti a km zero. "Cavart -Extrazioni Culturali 2022" è il Festival delle arti e della cultura ambientale curato dall'Associazione Girovagando e inserito nel programma "Salute & Trigu" con cui la Camera di Commercio di Sassari sostiene le iniziative culturali e gli eventi che promuovono le tradizioni del territorio.

Il programma è stato presentato questa mattina a Sassari dagli organizzatori. Il primo dei tre appuntamenti previsti è a Sennori, il 19 giugno, con tre eventi: alle 17 al Parco degli Oliveti San Giovanni con lo spettacolo clownesco "Ginette et Son monde"; alle 19 alle Domus de Janas del Beneficio Parrocchiale l'esibizione del coro femminile Sa 'oghe de sos feminos sennaresos; alle 20 alla ex cava di tufo la performance "Tracce - in cammino" a cura di Theatre en vol, e il Matteo Leone Quintet con "RàIXE, tabarchino blues concert". Tutto accompagnato da esposizioni e degustazioni di vini e prodotti locali.

Il 3 luglio secondo appuntamento a Ittireddu con l'intera giornata dedicata a passeggiate archeologiche, degustazioni, workshop, esibizioni artistiche, fino allo spettacolo finale, alle 21.30 alla Cava di Monte Lisiri. Ultima tappa il 17 luglio a Monteleone Rocca Doria, anche qui con visite guidate nei siti storici e culturali, incontri, degustazioni e gran finale dalle ore 20 alla ex Cava Su Giardinu con lo spettacolo live di vari artisti.