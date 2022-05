Uil: pensionati, patto intergenerazionale giovani-anziani

(ANSA) - CAGLIARI, 13 MAG - Un patto intergenerazionale tra giovani e anziani alla luce del grande cambiamento demografico.

"l nostro è il secondo Paese più vecchio al mondo. Questo allungamento della vita ci impone di pensare a nuovi modelli vita e di lavoro. Ad esempio, invece di far fare i lavori socialmente utili ai giovani (cosa che ha creato solo tanto precariato), questi lavori si potrebbero far fare agli anziani che lo desiderano, in modo che possano anche integrare le basse pensioni. I giovani potrebbero assistere le persone anziane e aiutarli a comprendere le nuove tecnologie. Questo aiuterebbe gli anziani e creerebbe buoni posti di lavoro per i giovani". E' quanto ha sottolineato il segretario generale UilP Carmelo Barbagallo, al 12/o congresso regionale Uil Pensionati Sardegna con il titolo "Pensionatə: passato, presente, futuro".

Obiettivo principale dell'organizzazione sindacale è quello di favorire, attraverso un costruttivo confronto istituzionale, un patto intergenerazionale tra anziani e giovani finalizzato alla costruzione di una società più equa, con meno disuguaglianze, meno precarietà, più rispetto del lavoro e più potere d'acquisto per pensionati, giovani, donne, lavoratori.

"Anziani e giovani sono legati da interessi comuni e solo tutti insieme potremo raggiungere la meta - ha detto in apertura dei lavori il segretario generale Rinaldo Mereu - Partendo dai concreti e gravi problemi delle persone, vogliamo partecipare a costruire insieme una cultura e uno spirito collettivo nuovi, che coinvolgendo donne e uomini, anziani e giovani, determini una rinascita sociale ed economica aperta da una nuova fase di opportunità. Per questo intendiamo, attraverso le nostre proposte, rivendicare una fase di confronto per il cambiamento, pienamente consapevoli che ricostruire il tessuto sociale ed economico del Paese sia immediatamente necessario".

Il documento programmatico del congresso, analizzando un quadro generale in cui le annose difficoltà socioeconomiche della Sardegna sono state accentuate da due lunghi anni di pandemia, intende proporre un nuovo modello organizzativo che ponga al centro la persona, nella sua unità e i suoi bisogni, capace di interpretare i grandi mutamenti demografici, sociali e politici in atto e futuri. (ANSA).