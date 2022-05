"Keep clean and run" di corsa per pulire spiaggia la Pelosa

Il 5 maggio alla Pelosa arriva la "Keep clean and run - Pulisci e corri 2022", evento ideato per promuovere le tematiche della sostenibilità ambientale e delle azioni di contrasto all'abbandono dei rifiuti.

La manifestazione, organizzata dall'Associazione internazionale per la comunicazione ambientale (Aica), dal 29 aprile ha già toccato altre sei località dell'isola, con la partecipazione di sportivi e testimonial e il coinvolgimento dei ragazzi delle scuole.

La spiaggia della Pelosa è stata scelta come tappa finale di un percorso che ha visto cittadini e testimonial ripulire l'ambiente dai rifiuti abbandonati. "Come giunta comunale abbiamo patrocinato l'evento senza esitazione, perché rispecchia gli obiettivi di rispetto della natura e dell'ambiente che come amministrazione abbiamo sempre sostenuto. Inoltre, ci consente di coinvolgere i ragazzi che hanno una particolare attenzione per queste tematiche" affermano l'assessora alla Pubblica istruzione, Antonella Mariani e l'assessore all'ecologia, Martino Cugusi.

Si inizierà alle 15.30 sulla spiaggia con un'azione di pulizia dell'arenile. La giornata proseguirà alle 16, con l'arrivo alla Pelosa dei runner e dei testimonial dell'iniziativa.