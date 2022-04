Bper: Farre è il nuovo presidente del Banco di Sardegna

Gianfranco Farre, è il nuovo presidente del Banco di Sardegna. Lo ha nominato l'assemblea ordinaria dell'istituto di credito che ha anche indicato i nominativi del consiglio di amministrazione per il triennio 2022-2024 e approvato il bilancio di esercizio 2021. La gestione finanziaria dello scorso anno si era chiusa con 83,3 milioni di euro di risultato di esercizio lordo, ma anche con una perdita netta di 45,3 milioni. Il risultato era stato condizionato da oneri straordinari per circa 150 milioni, comprensivi delle risorse destinate al ringiovanimento degli organici, previsto dal piano industriale, dei maggiori accantonamenti e dei contributi ai fondi di risoluzione delle crisi bancarie.

Nel nuovo Cda sono presenti Elvio Sonnino in qualità di vice presidente, e i consiglieri Annamaria Massimetti, Maria Grazia Dessì, Roberto Ferrari, Grazia Orlandini, Luca Saba, Giuseppe Cuccurese, Gian Battista Piana e Alessandro Simonazzi.

Nominato, per lo stesso triennio, anche il nuovo collegio sindacale che è presieduto da Giovanni Ghi: i componenti effettivi sono Mirco Zucca e Donatella Rotilio, mentre i supplenti Giorgia Butturi e Luigi Attilio Mazzocchi.