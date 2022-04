Dogane: istituita direzione regionale Sardegna,sede Cagliari

La Sardegna ha una sua direzione regionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La prima "uscita" ufficiale del rinnovato ente è avvenuta oggi nel corso della conferenza stampa in cui il direttore ad interim Roberto Chiara ha illustrato i risultati conseguiti nell'ultimo anno.

Finora per Umbria, Sardegna e Toscana c'era un'unica direzione, adesso l'Isola può lavorare in autonomia. "Possiamo così avere un maggiore contatto con il territorio - spiega il direttore - Ed è una cosa molto importante per la Sardegna, per le sue caratteristiche e la sua connotazione identitaria. Prima alcuni importanti uffici come gli Affari generali si trovano a Firenze, ora sono a Cagliari e questo faciliterà anche il lavoro dei funzionari".

L'Agenzia si occupa di diversi aspetti importanti per la collettività. Nel suo laboratorio chimico vengono rilasciate le certificazioni per i privati, analizzate le bevande alcoliche, l'olio d'oliva, i cereali e nel caso delle forze dell'ordine si effettuano le analisi delle sostanze stupefacenti sequestrate. Questa nuova organizzazione porta in dote 32 nuovi dipendenti. "C'è stato un primo concorso - sottolinea Chiara - parriveranno biologi e chimici e altre professionalità che noi cercavamo. A breve - annuncia - ce ne sarà un secondo".