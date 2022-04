Travolto da auto pirata davanti discoteca,20enne in ospedale

È stato travolto da un'auto pirata mentre attraversava la strada. Un 20enne è stato trasportato all'ospedale Brotzu in codice rosso a seguito delle ferite riportate nell'incidente avvenuto durante la note in via Newton a Cagliari. Il giovane ha riportato un trauma cranico e altre ferite, secondo i medici dovrebbe cavarsela in una ventina di giorni.

Gli agenti della polizia municipale stanno cercando di individuare l'automobilista pirata. L'incidente è avvenuto nelle vicinanze dei locali di via Newton. Il giovane si trovava con altri amici quando è stato investito dall'auto, ma il conducente non si è fermato per soccorrerlo ed è fuggito.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118 che lo hanno soccorso e trasportato in ospedale e gli agenti della Locale che stanno lavorando sul caso, recuperati i filmati delle telecamere della zona che potrebbero aver ripreso l'auto pirata.