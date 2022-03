Covid: la Sardegna da lunedì ritorna in zona bianca

Anche la Sardegna, da lunedì prossimo, sarà in zona bianca. Era l'unica regione italiana rimasta sinora in area gialla. E' quanto previsto alla luce dei dati della Cabina di regia.

Con quest'ultima ordinanza, da lunedì l'Italia sarà tutta bianca. E finisce così anche l'era dei colori delle regioni: dopo il 31 marzo, infatti, scompariranno zona bianca, gialla e arancione e rimarrà solo il passaggio in zona rossa, qualora le condizioni epidemiologiche dovessero renderlo necessario per una determinata regione del Paese.