Chiosco bar dato alle fiamme a Lotzorai

(ANSA) - NUORO, 09 GEN - Un incendio ha distrutto, poco prima della mezzanotte, un chiosco-bar a Tancau, nella marina di Lotzorai in Ogliastra.

I Vigili del fuoco di Tortolì hanno lavorato circa tre ore per domare le fiamme che hanno completamente interessato la struttura.

I Carabinieri hanno effettuato i rilievi e ora indagano per accertare le cause del rogo. Non escludono che se si tratti di un attentato incendiario. (ANSA).